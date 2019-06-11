Владимир Зеленский Касым-Жомарт Токаев Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

В России внезапно умер генерал, который командовал войсками при захвате Дебальцево (ВИДЕО)

13:20
В России умер очередной кровавый генерал-оккупант - фото 1
В России умер очередной кровавый генерал-оккупант

В России скоропостижно скончался очередной путинский боевик, командующий оккупационными войсками в период активной фазы захвата Донбасса. В 2015-м террорист Сергей Юдин, известный под позывным "Тамбов", возглавлял действующую в Луганской области орду.

От чего скончался 60-летний генерал-лейтенант ВС РФ Юдин неизвестно, впрочем, многие "ихтамнеты" из числа командующих войсками на Донбассе впоследствие умирали от "инфракта".

Спикер Зеленского обвинила ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе (ВИДЕО)

Вполне может быть, что российские спецслужбы просто убирают свидетелей военных преступлений, которые много знают.

"Тамбов" был главарем группировки 2 АК в 2015-м году. После захвата Дебальцево террориста перевели на руководящую должность в организационно-мобилизационное управление Западного ВО.

За участие в войне на Донбассе террориста повысили с генерал-майора до генерал-лейтенанта.

Впрочем, кровавый путь командира российских оккупантов одной лишь Украиной не ограничивается. Юдин участвовал в обеих войнах в Чечне, где также руководил карательными операциями по уничтожению мирного населения.

Смотрите видео участия российского генерал-лейтенанта Юдина в войне на Донбассе онлайн:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия война на Донбассе терроризм Владимир Путин Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский назначил и.о. губернаторов: названы имена - фото 1
Зеленский назначил и.о. губернаторов: названы имена
17:58
Луценко в отставку?: Рада вынесет вердикт - фото 1
Луценко в отставку?: Рада вынесет вердикт
17:00
Климкину нашли замену: кто же это - фото 1
Климкину нашли замену: кто же это
16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Делам не доверяют, но на выборы идут - фото 1
ГЕНОмодифицированные: Как Партия мэров сливалась под «Оппоблок»
12:15
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Загрузка...