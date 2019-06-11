В России внезапно умер генерал, который командовал войсками при захвате Дебальцево (ВИДЕО)

В России умер очередной кровавый генерал-оккупант

В России скоропостижно скончался очередной путинский боевик, командующий оккупационными войсками в период активной фазы захвата Донбасса. В 2015-м террорист Сергей Юдин, известный под позывным "Тамбов", возглавлял действующую в Луганской области орду.

От чего скончался 60-летний генерал-лейтенант ВС РФ Юдин неизвестно, впрочем, многие "ихтамнеты" из числа командующих войсками на Донбассе впоследствие умирали от "инфракта".

Вполне может быть, что российские спецслужбы просто убирают свидетелей военных преступлений, которые много знают.

"Тамбов" был главарем группировки 2 АК в 2015-м году. После захвата Дебальцево террориста перевели на руководящую должность в организационно-мобилизационное управление Западного ВО.

За участие в войне на Донбассе террориста повысили с генерал-майора до генерал-лейтенанта.

Впрочем, кровавый путь командира российских оккупантов одной лишь Украиной не ограничивается. Юдин участвовал в обеих войнах в Чечне, где также руководил карательными операциями по уничтожению мирного населения.

Смотрите видео участия российского генерал-лейтенанта Юдина в войне на Донбассе онлайн: