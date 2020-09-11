В России умерла 46-летняя жена бывшего главаря "ЛНР" Плотницкого

Жена Плотницкого отправилась на концерт Кобзона

Постепенный мор главарей бандформирований "ДНР" и "ЛНР", а также членов их семей продолжается. Кремлевские спецслужбы постепенно выпиливают много знающих террористов и "помогают" им молчать, убивая родственников.

В начале августа этого года в Воронеже скончалась жена беглого экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого Лариса.

О смерти супруги террориста свидетельствуют документы из Единого реестра индивидуальных предпринимателей Российской Федерации. Ватоголовая Лариса Плотницкая, как следует из реестра, начала собственный бизнес в марте 2018-го. Продлилась ее деятельность чуть больше пары лет, поскольку пособница оккупантов внезапно умерла.

Согласно выписке из российской государственной службы, частное предпринимательство жены Жабо завершилось 9 августа 2020.

Известно, что жене сбежавшего из Луганска террориста было 46 лет. В брак с будущим убийцей и военным преступником она вступила в 2007-м. У пары есть дочь и сын. Или были. О том, живы ли дети бывшего главаря "ЛНР", неизвестно ничего. Не ясна и судьба самого Колывана после того, как у него забрали власть. С уверенностью можно говорить только об одном: Плотницкий наверняка будет молчать обо всех преступлениях Путина.