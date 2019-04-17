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В России умер враг "Миротворца"

17 апреля, 22:30
В России умер враг "Миротворца" - фото 1
В России умер враг "Миротворца"

В РФ умер российский пропагандист, внесенный в список "Миротворца". Причиной смерти стал рак.

Внезапная кончина постигла "работника СМИ" Илью Костина в понедельник, 17 апреля. Еще чуть-чуть и он бы дожил до сорока. Но не судилось.

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Об этом сообщил председатель союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов.

В России умер враг 'Миротворца' - фото 179636

Кому горе, а кому...

Первоначально Илья Костин работал на НТВ, но в 2003 его угораздило попасть на Первый канал. В качестве корреспондента он освещал военные действия в Чечне и Ираке.

Как сообщает Миротворец, в 2014 г. этот субьект был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством " за объективное освещение событий в Крыму".

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Краткая история "героя"

Мы то с вами знаем, насколько они объективные…В любом случае, Костлявая добралась до работника "СМИ" раньше правосудия, так что… Но не беда! На земле ходит еще множество достойных субъектов, мысль о которых СБУ и пр. органы берегут и лелеют.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, умер бывший глава ФСБ Николай Ковалев.

Грустную для чекистов новость сообщил глава парламентской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Умер Николай Дмитриевич Ковалёв. Впервые он избрался в думу в 1999-м году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память", - написал "народный избранник".

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