В России убийца-духовник Поклонской вместе с боевиками "ДНР" захватил женский монастырь

Сектант-террорист является наставником Поклонской

Во вторник, 16 июня, на территории Немытой произошла адская, но вполне логичная дичь. Псевдосвященник-отщепенец Схиигумен Сергий согнал воевавших на Донбассе наемников для захвата монастыря.

Фактически отколовшийся и объявивший войну руководству РПЦ нелюдь положил начало сепаратизму в псевдорелигии внутри свихнувшейся страны-террориста.

Сегодня утром вконец обезумевший гундявеский прихвостень заявил о том, что выходит из подчинения вышестоящего офицера, возведенного в ранг митрополита. А для того, чтобы в Москве прислушались к его требованиям, типичный представитель современной России решил взять в заложники своих же коллег.

Поклонник Сталина, некогда отсидевший 13 лет за умышленное убийство, но при этом ставший священником, Сергий Романов, известный как Схиигумен Сергий попал в немилость после своих проповедей о том, что коронавируса не существует. Вопреки решению верхушки РПЦ он продолжал собирать дань с паствы и проводить службы, из-за чего непосредственное начальство обязало его снять крест. Кроме того, у Гундяева решили прислать в монастырь нового настоятеля, но что-то пошло не так.

Сергий вызвал на подмогу террористов из "ДНР", которых он в 2014-м году благословлял на убийства мирных жителей, детей и украинских военных. Вместе с боевиками он фактически захватил Среднеуральский женский монастырь и физически не пустил нового главаря церкви внутрь. При этом он объявил, что выступает не против РПЦ в целом, а исключительно против местного митрополита.

В целом же, этот случай можно считать показательным, поскольку русские власти годами создавали институты пропаганды и давали возможность убийцам становиться священниками, пропагандировать насилие и вербовать террористов. Теперь их "успехи" обернулись против них.