В России "похоронили" Путина. Опять - ФОТО

В России "похоронили" Путина. Опять

Часть россиян все никак не дождется отставки Путина и тонко намекает, что тому пора уйти. Ну очень тонко.

Флешмоб "Закопай Путина" начался еще месяц назад. Он стал настолько популярным, что российская соцсеть "Вконтакте" запретила на некоторое время публикации захоронений "вождя". Правда, потом их разрешили, но это уже совершенно другая история.

Итак, Санкт-Петербург, Россия. Чудесный солнечный денек (что для Питера редкость – прим. ред.), птички поют, люди гуляют и тут на тебе – жуткое надгробие. Не, ну может оно само не такое уже и жуткое, но вот лик Путлера ничего хорошего не предвещает. Судите сами.

Достопримечательность можно узреть недалеко от Исаакиевского собора.

«Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее поставил», - написал в Twitter Дэйв Френкель.

Напомним. Путина не только хоронили, но и сжигали. В России на Масленицу сожгли чучело героя «Игры престолов», которого многие ассоциируют с Владимиром Путиным. На курьезный случай обратили внимание пользователи сети.