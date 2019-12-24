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В РФ заявили о готовности дать Нидерландам инфу о крушении MH17

08:40
Русские снова что-то задумали накануне суда по делу MH17 - фото 1
Русские снова что-то задумали накануне суда по делу MH17

Российские террористы, которые сбили "Боинг" Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом, а затем всячески пытались увильнуть от ответственности за военное преступление, снова начали говорить о "готовности к сотрудничеству со следствием".

С таким заявлением выступил постоянный представитель страны-террориста при Евросоюзе Владимир Чижов.

Российские пропагандисты признали сюжет с "истребителем" и MH17 "ошибкой"

По его словам, Москва готова предоставить следствию информацию об уничтожении пассажирского рейса MH17 в 2014-м году.

- Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные, - подчеркнул оккупант, "забыв" пояснить, что ранее русские уже передавали следственной группе искаженную и неполную информацию, которая никак не помогала установить вину Кремля в гибели 298 человек.

Кроме того, российские диверсанты были несколько раз пойманы за попыткой взломать серверы в Нидерландах для кражи имеющейся информации о гибели "Боинга".

Как известно, суд над военными преступниками, причастными а гибели 298 ни в чем не повинных людей, начнётся 9 марта 2020-го в Гааге, а для подготовки обвинения материалы проведённого украинской стороной расследования были переданы Нидерландам.

Привлечь путинских преступников к ответственности в рамках международного трибунала оказалось невозможно из-за блокировки этого решения Россией.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве. Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.

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Расследование MH17 война на Донбассе терроризм Россия Нидерланды военные преступления Новости Украина
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