Российские пропагандисты признали сюжет с "истребителем" и MH17 "ошибкой"

Эрнст признал эпичнейший фейк о трагедии MH17

Кремлевские террористы сознались в том, что их "сенсационный сюжет", якобы свидетельствующий о "сбитом истребителем Боинге" был полнейшим фейком.

Журналист издания The New Yorker спросил и главаря "Первого канала" Константина Эрнста, почему в эфир вышла картинка, на которой трёхкилометровый Су атакует 200-метровыми ракетами гражданский борт, на что услышал признание.

В итоге лидер пропагандистов заявил, что "они ошиблись", а все рассказы о "добытом западными спецслужбами снимке" списал на "человеческий фактор".

- Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально, - соврал пособник террористов.

Напомним, суд над военными преступниками, причастными а гибели 298 ни в чем не повинных людей, начнётся 9 марта 2020-го в Гааге, а для подготовки обвинения материалы проведённого украинской стороной расследования были переданы Нидерландам.

Привлечь путинских преступников к ответственности в рамках международного трибунала оказалось невозможно из-за блокировки этого решения Россией.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве. Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.

Сразе после трагедии русские начали клепать фейки о том, что "в крушении виноваты украинцы".