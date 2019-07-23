война на Донбассе Борис Джонсон Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

В РФ вынесли приговор Грибу. Раскрыты детали

Вчера, 21:30
В РФ вынесли приговор Грибу. Раскрыты детали - фото 1
В РФ вынесли приговор Грибу. Раскрыты детали

Во вторник, 23 июля, российская «Фемида» оставила без изменений приговор Павлу Грибу.

Моряков обменяют на Вышинского?: РФ дала ответ

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

"Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда оставлен без изменения. В удовлетворении апелляционных жалоб отказано", - сообщили в "суде".

На постановление местной "Фемиды" уже отреагировал наш МИД.

"Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденным в РФ гражданам Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России любого правосудия и справедливости", - отметили в министерстве.

Кратко о главном

Гражданин Украины Павел Гриб исчез на территории Беларуси 24 августа 2017 года. Отправившись в Гомель на свидание к девушке, с которой он познакомился в "ВКонтакте", парень попал в ловушку. Оказалось, что барышня под давлением ФСБ специально выманивала парня. Похитив Гриба, россияне обвинили украинца в планировании теракта в одной из российских школ.

22 марта, Северно-Кавказкий окружной "суд" Ростова осудил украинца Павла Гриба на 6 лет колонии общего режима.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Павел Гриб Россия суд Новости Украина
Интерфакс Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
УПЦ МП переименуют? Суд вынес вердикт - фото 1
УПЦ МП переименуют? Фемида вынесла вердикт
Вчера, 22:10
Боевики получат амнистию? Разумков дал ответ - фото 1
Боевики получат амнистию? Разумков дал ответ
Вчера, 18:40
Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он? - фото 1
Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он?
Вчера, 17:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
Вчера, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014-го - фото 1
Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день
17 июля, 15:40
Загрузка...