В РФ вынесли приговор Грибу. Раскрыты детали

В РФ вынесли приговор Грибу. Раскрыты детали

Во вторник, 23 июля, российская «Фемида» оставила без изменений приговор Павлу Грибу.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

"Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда оставлен без изменения. В удовлетворении апелляционных жалоб отказано", - сообщили в "суде".

На постановление местной "Фемиды" уже отреагировал наш МИД.

"Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденным в РФ гражданам Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России любого правосудия и справедливости", - отметили в министерстве.

Кратко о главном

Гражданин Украины Павел Гриб исчез на территории Беларуси 24 августа 2017 года. Отправившись в Гомель на свидание к девушке, с которой он познакомился в "ВКонтакте", парень попал в ловушку. Оказалось, что барышня под давлением ФСБ специально выманивала парня. Похитив Гриба, россияне обвинили украинца в планировании теракта в одной из российских школ.

22 марта, Северно-Кавказкий окружной "суд" Ростова осудил украинца Павла Гриба на 6 лет колонии общего режима.