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Ни в чем не виноват, в отставку не пойду: Аваков выступил в Верховной Раде (ВИДЕО)

12:00
Аваков в отставку не собирается - фото 1
Аваков в отставку не собирается

В пятницу, 5 июня, в четвертый раз за шесть лет своей работы министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Раду. До этого почти 30 приглашений нардепов он просто игнорировал. Сегодня же глава МВД на ломаном украинском рассказывал об "отличной работе полиции".

В ходе сегодняшнего выступления перед нардепами во время часа вопросов правительству Арсен Аваков 20 минут лепил откровенную чушь и пытался убедить всех в том, что выстроенная им правоохранительная система не является мусорской.

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Для аргументации исправления ментов "вечный" министр почему-то рассказывал о "неких силах, которые пытаются обвинить его в провале работы" и о том, что ситуация с бесчинствами в Кагарлыке якобы отличается от аналогичной ситуации во Врадиевке.

Мол, в 2013-м году мусора пытались скрыть преступление и прикрыть своих коллег, а сейчас виновных быстро посадили под стражу. Правда, никто из слышавших крики пострадавшей девушки коллег Сулимы и Кузива не попытался не то чтобы остановить преступление, но и привлечь их к ответственности. Кроме того, сажать нелюдей за решетку мусора поторопились только когда ситуация стала общеизвестной настолько, что замять ее было невозможно.

Массовую перестрелку в Броварах министр назвал "разборками двух группировок перевозчиков", а это преступление якобы "эффективно расследуется". О том, что копы вполне могли предотвратить уличный бой между бандитскими группировками, просто отреагировав на заявления граждан о длящемся неделями титушечном терроризме на остановках, Аваков промолчал. Зато продемонстрировал слайды о "крутой работе полиции".

В общем же все выступление главы МВД походило на сделанный для проформы отчет из полуправды. Своей вины в ментовском беспределе, который буквально захлестнул Украину, министр не признал. И четко дал понять, что за ситуацию в стране ответственность нести он не собирается: в случае с перевозчиками "виновны работники "Укртрансбезопасности", а внутренний беспредел в органах полиции является единичным случаем.

О наспех сшитом белыми нитками уголовном деле о гибели Павла Шеремета, убийстве Кирилла Тлявова и других зашкварах ментов Аваков не сказал ни слова. Только отвечая на вопросы нардепов, министр снова наговорил много слов ниочем.

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Арсен Аваков полиция Перестрелка в Броварах Изнасилование в Кагарлыке Новости Украина
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