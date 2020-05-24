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В протоколе не значится: ДТП с 4 погибшими мог спровоцировать экс-нардеп

14:00
Владельцем выехавшего на встречку внедорожника оказался экс-нардеп - фото 1
Владельцем выехавшего на встречку внедорожника оказался экс-нардеп

Виновником ужасной аварии с участием Toyota Land Cruiser и автомобиля ВАЗ-21011 на трассе "Киев-Одесса" может быть бывший парламентарий от Александр Табалов. Правда, в материалах уголовного дела о нем не сказано ни слова.

О возможной причастности экс-нардепа, который в 2012-м прорвался в Раду по спискам "Батькивщины", но за деньги переметнулся и стал "тушкой" регионалов, написал в своем Telegram-канале представитель "Слуг народа" Александр Качура.

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По его словам, внедорожник, который 22 мая выехал на встречку и протаранил ВАЗ, принадлежит Табалову. В результате ДТП погибли четыре пассажира легковушки, в том числе - шестилетний мальчик.

Родные погибших утверждают, что именно Табалов был за рулем машины в момент аварии, но мусора в протокол его фамилию не внесли. Вместо этого в деле фигурирует явно подставной человек.

"В протокол ДТП полиция внесла совсем другого человека, на счету которого пять судимостей. К родственникам погибших уже приезжали неизвестные люди и настойчиво просили замолчать. Угрожали", - подчеркнул нардеп.

В связи с этими обстоятельствами Качура написал депутатской обращение в полицию и потребовал от мусоров расследования уголовного дела. Впрочем, как показывает практика, взявших на лапу ментов пронять общественным порицанием или вмешательством парламентариев невозможно.

Наверняка не спроста в релизах полиции о водителе Toyota Land Cruiser никаких сведений не предоставляли. Умалчивают о нем и в Черкасском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Скорее всего, миллионер Табалов просто сможет избежать любой ответственности за случившееся. Да и денег на то, чтобы порешать, у него предостаточно. Он значится совладельцем группы компаний "Формула вкуса". В 2013-м году нардеп занимал 169 место в рейтинге самых богатых людей страны, а его состояние оценивали в 44,2 миллиона долларов.

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