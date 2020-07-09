В пределах нового "плато Ляшко": в Украине обнаружили 810 новых зараженных коронавирусом

Коронавирус не отступает

За минувшие сутки специалисты подчиняющихся Центру общественного здоровья лабораторных центров не вышли за рамки установленного МОЗ количества новых случаев заболевания. Судя по в статистике Ляшко и Степанов контролируют распространение болезни силой указов.

Так стабильно изо дня в день обнаруживать примерно одинаковое количество зараженных не смогли ни в одной стране мира - графики других государств при анализе ежедневного прироста инфицированных кардинально отличаются от того, что в Виктор Ляшко называет "плато".

И хотя общее количество инфицированных COVID-19 растет неуклонно, о чем свидетельствует даже хромающая на обе ноги официальная статистика, справиться с пандемией в ближайшее время у Украины никак не получится. Ведь карантин существует только лишь на бумаге, а чиновники принимают совершенно идиотские решения для противодействия распространению коронавируса. Например, запрещают работать ночным клубам после 23:00, хотя и на эти табу всем глубоко начхать.

Всего же с момента обнаружения первого зараженного количество подцепивших коронавирус перевалило за отметку в 51 тысячу и составляет 51224 человека. Умерли от вызванных болезнью осложнений 1327 пациентов. Выздоровели 23 784.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.