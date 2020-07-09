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В пределах нового "плато Ляшко": в Украине обнаружили 810 новых зараженных коронавирусом

10:00
Коронавирус не отступает - фото 1
Коронавирус не отступает

За минувшие сутки специалисты подчиняющихся Центру общественного здоровья лабораторных центров не вышли за рамки установленного МОЗ количества новых случаев заболевания. Судя по в статистике Ляшко и Степанов контролируют распространение болезни силой указов.

Так стабильно изо дня в день обнаруживать примерно одинаковое количество зараженных не смогли ни в одной стране мира - графики других государств при анализе ежедневного прироста инфицированных кардинально отличаются от того, что в Виктор Ляшко называет "плато".

В Украине выявили еще 807 новых зараженных коронавирусом

И хотя общее количество инфицированных COVID-19 растет неуклонно, о чем свидетельствует даже хромающая на обе ноги официальная статистика, справиться с пандемией в ближайшее время у Украины никак не получится. Ведь карантин существует только лишь на бумаге, а чиновники принимают совершенно идиотские решения для противодействия распространению коронавируса. Например, запрещают работать ночным клубам после 23:00, хотя и на эти табу всем глубоко начхать.

Всего же с момента обнаружения первого зараженного количество подцепивших коронавирус перевалило за отметку в 51 тысячу и составляет 51224 человека. Умерли от вызванных болезнью осложнений 1327 пациентов. Выздоровели 23 784.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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