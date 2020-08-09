В порт Одессы вошел греческий сухогруз с зараженным коронавирусом экипажем

Половина экипажа сухогруза заражена коронавирусом

У 11 моряков, приплывших в порт "Южный" на греческом судне PATRA, обнаружили COVID-19. Остальных явно контактировавших с зараженными членов экипажа проверили недостоверными экспресс-тестами и взяли у них пробу на наличие антител в организме.

Как заявили в пресс-службе Администрации морских портов Украины, на борту сухогруза находились 22 человека. Диагнозы половины из них подтверждены.

- Корабль под флагом Греции направлялся из египетского порта "Эль-Дехейла". В украинский порт греческое судно зашло 8 августа.Благодаря заранее совместно отработанным всеми службами мерам по предотвращению проникновения эпидемии через морские порты, в 11 членов экипажа обнаружили COVID-19, - отметили в АМПУ. - Санитарно-карантинный отдел принял решение о госпитализации больных.

Для отправки больных моряков в инфекционки понадобилось три кареты "скорой".

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.