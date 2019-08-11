В Полтаве копы задержали водителя-терминатора (ФОТО)

Патрульные нашли рекордсмена по уровню алкоголя в крови

Патрульные полицейские, приехавшие на вызов по ДТП, обнаружили за рулем одной из машин мужчину, который был накачан алкоголем до практически смертельной дозы. Как он в таком состоянии вообще сумел завести авто, остается загадкой.

В пресс-службе полиции Полтавской области отчитались о поимке водилы, замер алкоголя в крови которого показал превышение нормы в 16 раз.



Как оказалось, водитель ВАЗ 2105 не уступил дорогу Daewoo Lanos и слегка его притер. Владелец "корейца" увидел, что его машина практически не пострадала, и хотел было уехать, но заметил, что от виновника ДТП разит перегаром. Тогда он вызвал копов и не давал мало соображающему пьянчуге покинуть место аварии.

Патрульные же заставили мужчину дунуть в драгер и обомлели: прибор показал 3,17 промилле, а это значит, что он накачался до практически смертельной дозы. При этом уже на показателе в 2,5 промилле большинство людей уже не могут ходить, так что нарушитель, сумев завести машину и даже далеко уехать от места попойки и вовсе может считаться терминатором.

Патрульные составили на владельца ВАЗа два административных протокола по статьям "Управление в состоянии опьянения" и "Управление лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством". ДТП в списке нарушений не значится.

Теперь же проспавшемуся виновнику аварии "светит" лишение прав и огромный штраф.