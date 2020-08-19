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В Польше задержали двоих украинцев, которые пытались сбежать с мест для самоизоляции

12:00
Польские копы за день дважды задержали беглых украинцев - фото 1
Польские копы за день дважды задержали беглых украинцев

Очередные излишне хитрые граждане нашей страны умудрились выделиться в польском Кракове, за что им теперь грозит огромный штраф. Если бы их попытки к бегству удались, мужчин и вовсе могли бы посадить в тюрьму.

Как заявили в полиции города, за один день из отеля, который выделили для прохождения самоизоляции приехавших в Польшу, пытались сбежать два гражданина Украины.

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Первый нарушитель пытался выбраться из комнаты на первом этаже в окно, когда его заметил офицер полиции. Злоумышленник постарался сбежать, но был задержан. Им оказался 23-летний заробитчанин, который должен был находиться на самоизоляции 14 дней, но решил тусануть со своими недавно приехавшими коллегами.

Когда же гулянка закончилась, нарушитель собрался дать из отеля деру и как ни в чем ни бывало вернуться домой. В итоге соскучившегося по друзьям силой заперли в ту же гостиницу, где отбывают его коллеги.

А вот второго беглеца упаковали уже вечером того же дня. О слезающем из окна по канату нарушителе полицейским сообщили адекватно относящиеся к требованиям изоляции люди. 28-летнего гражданина Украины, которого также поместили на карантин после приезда в Польшу, отправили жить на верхние этажи, чтобы отбить у него желание заниматься альпинизмом. Еще один беглец-неудачник пояснил копам, что ему "надоело находиться в одном месте".

Теперь оба заробитчанина будут вынуждены заплатить просто огромные штрафы, поскольку в Польше, в отличие от Украины, на самом деле серьезно относятся к опасности коронавируса, а также вполне реально наказывают за нарушения. Поэтому соседняя страна и не находится в десятке мировых лидеров по распространению инфекции.

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