В Польше попал в ДТП украинский автобус с пассажирами

В аварии с участием автобуса из Украины в Польше пострадали 11 человек

Утром в воскресенье, 7 июля, на Опольском отрезке автострады А4 в Польше заполненный людьми автобус с украинскими номерами съехал с дороги в кювет. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 11 человек.

Пятерых травмированных кареты "скорой" привезли в местные больницы.

Об этом заявили в представительстве государственной пожарной охраны, поскольку доставать некоторых пассажиров пришлось именно с участием спасателей.

Некоторые из травмированных находятся в тяжелом состоянии - их эвакуировали с помощью вертолетов Воздушной службы спасения, для чего полиции пришлось перекрыть движение по всей магистрали.

Как утверждают стражи порядка, автобус с 36 взрослыми пассажирами и ребенком выехал с дороги на полной скорости. В канаве транспортное средство перевернулось.

В данный момент пассажиры украинского автобуса находятся в ближайшей к месту ЧП школе.