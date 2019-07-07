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В Польше попал в ДТП украинский автобус с пассажирами

14:00
В аварии с участием автобуса из Украины в Польше пострадали 11 человек - фото 1
В аварии с участием автобуса из Украины в Польше пострадали 11 человек

Утром в воскресенье, 7 июля, на Опольском отрезке автострады А4 в Польше заполненный людьми автобус с украинскими номерами съехал с дороги в кювет. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 11 человек.

Пятерых травмированных кареты "скорой" привезли в местные больницы.

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Об этом заявили в представительстве государственной пожарной охраны, поскольку доставать некоторых пассажиров пришлось именно с участием спасателей.

Некоторые из травмированных находятся в тяжелом состоянии - их эвакуировали с помощью вертолетов Воздушной службы спасения, для чего полиции пришлось перекрыть движение по всей магистрали.

Как утверждают стражи порядка, автобус с 36 взрослыми пассажирами и ребенком выехал с дороги на полной скорости. В канаве транспортное средство перевернулось.

В данный момент пассажиры украинского автобуса находятся в ближайшей к месту ЧП школе.

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Украина - Польша Польша ДТП пострадавший Новости Украина
Польское радио
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