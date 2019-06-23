Убившего семью с ребенком мента-родственника нардепа отпустили под залог

Убийцу троих людей отпустили на свободу

Полицейского Евгения Калинина, который спьяну спровоцировал смертельное ДТП в Херсонской области, отпустили на свободу. За выход из СИЗО мент-убийца отлистал 191 тысячу гривен.

Решение служителей Фемиды уже рассматривают в апелляции. Об этом сегодня заявили в Государственном бюро расследований.

Правоохранители подчеркнули, что обвинение настаивало исключительно на содержании под стражей без возможности выхода под залог. Но служители Фемиды решили по-другому.

Примечательно, что выходить на свободу злоумышленник вообще не должен был. Сотрудник полиции Крыма и Севастополя, которая базируется в Херсоне, вполне способен повлиять не следствие, находясь вне СИЗО.

А аварию на трассе Скадовск - Каховка он спровоцировал, будучи смертельно пьяным. Тогда его BMW вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ, в котором находилась семья из 9-летним ребенком. Все, кто находились в машине российского производства, погибли.

После ДТП у мента не взяли никаких проб на наличие алкоголя в крови. Более того, как оказалось, отец злоумышленника - экс-глава полиции Херсонской области Александр Калинин, у которого есть родственные связи с нардепом Николаем Паламарчуком.