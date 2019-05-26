В полиции отреагировали на задержание ментами протестующих против Зеленского подростков

В главке не видят зашквара в действиях своих сотрудников в Ровно

Спустя почти сутки после абсурдного выписывания людьми Авакова протокола об административном правонарушении против 20-летнего жителя Ровно и его 16-летней подруги, в МВД наконец-то отреагировали на инцидент. А у президента - нет.

В воскресенье, 26 мая, пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что по факту ЧП правоохранители ограничатся только лишь служебной проверкой.

Более того, представитель полиции продолжает настаивать на абсурдной версии о том, что менты действовали в рамках закона и выполняли свои обязанности.

- Когда речь идет о таком мелком и незначительном нарушении, как вариант, правоохранители могли провести профилактически разъяснительную беседу и вынести, например, устное предупреждение, - отметил спикер Нацполиции.

Правда, Тракало вообще не упомянул о том, что у нас в законе не прописано обязательное согласование каких-либо митингов с властями, а нужно лишь ставить мэрию и копов перед фактом о намерениях выйти с протестной акцией. Более того, у нас нет понятия "одиночный пикет" и тому подобной терминологии, которую обычно используют русские для ущемления прав своего же народа и сажания любых несогласных на бутылку.

При этом аваковско-коломойские силовики шьют подросткам "нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", хотя выход на площадь вдвоем вообще не может считаться каким-то собранием.

Тем не менее, в главке будут проверять не абсурдность действий ментов, а именно то, почему они довели дело до составления протокола, мол, не слишком ли перегнули.

Как известно, Арсен Аваков в открытую начал топить против Порошенко ради сохранения должности еще до выборов. При этом полицаи приступили к пресечению любой общественной деятельности, направленной против Зеленского. Так, 7 апреля, 15 правоохранителей унесли общественного активиста Леонида Овчаренко с Майдана Незалежности якобы из-за "незконной агитации". Правда, в листовках, которые раздавал Овчаренко, не было ни намека на агитацию - они содержали лишь информацию о кандидате в президенты Украины. В дальнейшем патрульные пытались упаковать каждого, у кого находили хотя бы одну листовку против Зе в рюкзаке.

Пост президента Зеленского на фейсбуке:

В ситуацию с задержанием в Ровно вмешался и сам президент Зеленский, призав полицию вести себя человечнее. Отметим, что предыдущий президент таким либрерализмом не страдал, а потому спокойно наблюдал за тем, как человек, порвавший его портрет, получал 4,5 года тюрьмы.