Полиция повязала подростка…за митинг против Зеленского

Полиция повязала девушку…за митинг против Зеленского

В субботу, 25 мая, полиция Ровно задержала двух человек за несанкционированный митинг против президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на Майдане Независимости.

Как сообщили правоохранители, митингующие заблаговременно не сообщили в полицию о предстоящей акции протеста. Соответственно, их действия подпадают под ст. 185-1 КУоАП.

"Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по ст. 184 КУпАП. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения", - заявили в полиции.

Также правоохраинтели подчеркнули, что как такового задержания не было, мол митингующих просто пригласили в участок.

Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Для беседы.

Представитель общественного движения "Відсіч" уже во второй раз оказался в полицейском участке из-за произвола стражей порядка.

7 апреля, 15 правоохранителей унесли его с Майдана Незалежности якобы из-за "незконной агитации". Правда, в листовках, которые раздавал Овчаренко, не было ни намека на агитацию - они содержали лишь информацию о кандидате в президенты Украины.

Позже его задержали с наклейкой "скинемся на приват Коломойскому".