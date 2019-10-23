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В полиции назвали основную версию смертельного взрыва в центре Киева (ВИДЕО)

14:00
Полиция считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой - фото 1
Полиция считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой

Следователи отмели ряд возможных причин гибели Виктор "Сенсея" Дегтярева, а также его собеседника у кафе ProRock на улице Пушкинской в Киеве. Тем не менее, расследование еще не завершено.

Сегодня начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал подробности случившейся трагедии.

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По его словам, все произошло около 23:00 на ступеньках у "Пророка". 53-летний ветеран о чем-то беседовал с охранником одного из офисных помещений, когда у него в руке взорвалась граната.

- На записях с камер наблюдения видно, что к погибшим никто из прохожих не подходил. Все улики свидетельствуют о том, что сработала ручная граната. Двое мужчин погибли на месте, еще одну девушку госпитализировали. Основная версия взрыва - неосторожное обращение с боеприпасом, - подчеркнул Крищенко. - Возле места ЧП и в офисном помещении обнаружены бутылки из-под алкгольных напитков.

Кроме того, как утверждает офицер полиции, в ходе обыска дома у Виктора Дегтярева копы нашли запал от еще одной боевой гранаты.

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