В полиции назвали основную версию смертельного взрыва в центре Киева (ВИДЕО)

Полиция считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой

Следователи отмели ряд возможных причин гибели Виктор "Сенсея" Дегтярева, а также его собеседника у кафе ProRock на улице Пушкинской в Киеве. Тем не менее, расследование еще не завершено.

Сегодня начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал подробности случившейся трагедии.

По его словам, все произошло около 23:00 на ступеньках у "Пророка". 53-летний ветеран о чем-то беседовал с охранником одного из офисных помещений, когда у него в руке взорвалась граната.

- На записях с камер наблюдения видно, что к погибшим никто из прохожих не подходил. Все улики свидетельствуют о том, что сработала ручная граната. Двое мужчин погибли на месте, еще одну девушку госпитализировали. Основная версия взрыва - неосторожное обращение с боеприпасом, - подчеркнул Крищенко. - Возле места ЧП и в офисном помещении обнаружены бутылки из-под алкгольных напитков.

Кроме того, как утверждает офицер полиции, в ходе обыска дома у Виктора Дегтярева копы нашли запал от еще одной боевой гранаты.