В поисках качественного смартфона не стоит переплачивать: какие параметры стоит учитывать

23:20 18 ноября,

Смартфон в руках современного человека перестал быть исключительно телекоммуникационным девайсом. С его помощью монтируют видео и обрабатывают фотографии, отправляют сообщение в популярных мессенджерах, бронируют места в отеле и совершают множество других востребованных действий.

Человек, решая обновить устаревшую модель или купить свой первый смартфон, в начале анализирует финансовую сторону вопроса. В каталоге авторизованных магазинов представлены многофункциональные модели в премиальном, среднем и в бюджетном ценовом диапазоне. Не стоит опускать руки, если у потенциального покупателя нет в кошельке значительной суммы. Почти все производители предлагают многофункциональные агрегаты в бюджетном ценовом диапазоне.

Оперативная память и качество экрана

В погоне за новым смартфоном пользователь ошибочно опирается на распространенный миф. Чем выше стоимость девайса, тем он круче. На самом деле, все обстоит иначе. Приобрести хороший во всех отношениях мобильный гаджет можно лишь в одном случае. Предварительно человеком составлен перечень основных требований к устройству. Главное из них – это цель использования. К примеру, игровые модели потребуют наличие оперативной памяти не меньше 128 Гб, большого экрана, который устойчив к бликам. Помимо этого, в игровых моделях должно быть достаточно быстрый отклик на команды пользователя. Если требуется смартфон для работы и общения в социальных сетях, то здесь можно ограничиться 64 Гб. Этого вполне хватит для базовых приложений. Следующая деталь – это качество экрана и его способность адекватно передавать цвета. Решив купить смартфон, стоит подержать выбранную модель в руках. Включение видео, просмотр фотографий и текста – это все, что нужно сделать до момента покупки.

Количество мегапикселей не должно вводить в заблуждение

Отправляясь в поездку в Карпаты или на выходные во Львов, человек берет с собой смартфон. С его помощью он остается на связи и делает крутые фотографии, записывает видео. Если пользователь хочет надолго сохранить наиболее яркие моменты, то стоит обратить внимание на характеристики камеры. Во многих моделях присутствует опция HDR, которая позволяет создавать фотографии в улучшенном разрешении. Если говорить о видео, то здесь может быть несколько вариантов:

HD;

Full HD;

UHD.

Если первый вариант позволяет создать контент в относительно приемлемом формате, то UHD кадр можно без проблем смотреть на современном плоском ТВ. Большее внимание стоит уделить не числу мегапикселей, а качеству матрицы. Стоит делать несколько кадров, чтобы убедиться в качестве установленной камеры. Завершающий штрих – емкость АКБ. Большинству современных смартфонов нужно около 4500-5000 мАч и даже больше. Здесь все зависит от перечня опций, доступных в девайсе.