В Подмосковье насмерть развалились топовые "чиновники" из Крыма (ВИДЕО)

"Чиновники" из Крыма разбились в ДТП под Москвой

Элитное авто "заместителя министра здравоохранения" оккупированного полуострова Валентина Савченко резво мчалось в сторону Москвы по платной трассе М-11, но что-то пошло не так.

Как утверждают путинские оккупанты, Toyota Land Cruiser Prado 150 мчался на высоченной скорости, а водитель с управлением не справился, так что машина с террористами ушла в отбойник и перевернулась.

В салоне внедорожника находился не только его владелец, но и другие проехавшие на социальном лифте войны пособники Путина - "начальник управления стратегического развития крымского минздрава" Илья Турчиненко, и "директор медицинского информационно-аналитического центра" Иван Сагайдак.

Савченко и Турчиненко знатно поломались, а Сагайдак от полученных травм перешел в разряд хороших русских и убыл к "мотроле".

Против водителя, которым оказался "министр", московские мусора открыли уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.

"Официально" в Крыму о гибели люмпенов не объявили.