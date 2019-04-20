В Перу посадили экс-президента

16:00 20 апреля,

В Перу посадили экс-президента

В пятницу, 19 апреля, перуанский суд заключил на три года в СИЗО экс-президента Перу Пабло Кучински.

Об этом сообщают западные СМИ.

Бывшего главу страны связывают с коррупционными "оборудками" вокруг бразильского строительного концерна Odebrecht. Из-за этого скандала 80-летний политик и не удержался в своем кресле в 2018 году.

Несмотря на приговор, есть один нюанс: на данный момент экс-глава Перу лежит в больнице после операции на сердце.

Защитники Кучински намерены обжаловать приговор.

Для справки

Пабло Кучински (род. 1938) – перуанский политик, премьер-министр в 2005-2006 гг. В 2016 г. стал президентом страны, но продержался у власти лишь два года из-за обвинения в отмывании средств.

К слову сказать, что Кучински не единственный глава Перу, имеющий проблемы с законом. Ранее другой экс-президент Алан Гарсия не горя желанием попадать в тюрьму, выстрелил себе в шею.

Не выдержав несовершенства мира, экс-глава Перу покончил жизнь самоубийством. Всему виной полиция, которая заподозрила политика в коррупции и хотела провести арест.

Напомним, апрель – опасный месяц для президентов, жаждущих власти. Первой полетела голова лидера Алжира, теперь же очередь дошла и до Судана.

Началось все с многотысячных протестов против президента. Причиной массовых сходок послужило намерение правительства повысить цены на хлеб. Оппозиция призвала армию помочь и та согласилась.

Как результат, власть перешла к военным. На данный момент правление державой передано временному совету во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом.

Таким образом, Президент Судана Омар аль-Башир, руливший страной 30 лет устал и ушел в отставку. Вот до чего убедительна суданская армия.....