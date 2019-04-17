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Экс-президент Перу испугался и снес себе шею

17 апреля, 20:00
Экс-президент Перу испугался и снес себе голову - фото 1
Экс-президент Перу испугался и снес себе голову

Экс-президент Перу Алан Гарсия не захотел попадать в тюрьму и выстрелил себе в шею.

В среду, 17 апреля, не выдержав несовершенства мира, экс-глава Перу покончил жизнь самоубийством. Всему виной полиция, которая заподозрила политика в коррупции и хотела провести арест.

Президент Алжира устал и ушел в отставку

Выстрела Гарсия не пережил и скончался в больнице в возрасте 69 лет.

Для справки

Алан Гарсия (1949-2019)- экс-президент Перу. Дважды возглавлял страну в 1985 – 1990, и 2006 - 2011 гг. По совместительству доктор права и автор трудов на правовую и социологическую тематику.

Напомним, апрель – опасный месяц для президентов, жаждущих власти. Первой полетела голова лидера Алжира, теперь же очередь дошла и до Судана.

Началось все с многотысячных протестов против президента. Причиной массовых сходок послужило намерение правительства повысить цены на хлеб. Оппозиция призвала армию помочь и та согласилась.

Как результат, власть перешла к военным. На данный момент правление державой передано временному совету во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом.

Таким образом, Президент Судана Омар аль-Башир, руливший страной 30 лет устал и ушел в отставку. Вот до чего убедительна суданская армия.....

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