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Глава Львовщины ушел в отставку - ВИДЕО

22 апреля, 12:05
Глава Львовщины ушел в отставку - ВИДЕО - фото 1
Глава Львовщины ушел в отставку - ВИДЕО

Глава Львовской областной администрации Олег Синютка скоропостижно ушел в отставку.

Волевое решение чиновник принял в понедельник, 22 апреля.

Глава Херсонщины подал в отставку - ФОТО

"Я покидаю пост главы Львовской областной государственной администрации, но я остаюсь со Львовской областью и Львовом", - заявил Синютка.

Следом за Синюткой ожидается, что в отставку проследует еще один губернатор - Алексей Савченко, кормившийся с Николаевской области.

Стоит отметить, что за этот месяц это далеко не первая отставка.

Одной из первых полетела голова губернатора Херсонщины Андрея Гордеева, а потом и Одессы Максима Степанова.

Последний попытался оспорить процедуру своего увольнения, объяснив свою отставку провалом избирательных сеток президента. Но это ему не помогло и Кабмин все же утвердил указ Порошенко.

Таким же рисковым парнем оказался экс-губернатор Полтавской области Валерий Головко.Чиновник требует признать незаконным указ президента от 15 марта об его увольнении.

Экс-губернатор был уволен не за просто так. Детективы НАБУ заподозрили чиновника в требовании миллионых откатов от местных предприятий. Сам подозреваемый конечно же свою вину отрицает.

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