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В оккупированном Крыму земля съехала в обрыв вместе с машинами (ФОТО+ВИДЕО)

19 апреля, 15:00
В Севастополе в овраг попадали машины - фото 1
В Севастополе в овраг попадали машины

Утром в пятницу, 19 апреля, жители оккупированного Севастополя снова могли наблюдать за падением камней с неба. Правда, в роли булыжников были машины. И падали они не на землю с небес, а в обрыв.

Как утверждают жители захваченного города, около 7:30 половина населения Севастополя услышала очень громкие звуки.

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Некоторые даже ухом не повели - подумаешь, очередные взрывы в рамках учений. Но живущие рядом с проспектом Победы слишком отчетливо прочуствовали, что хлопки и скрежет ничего общего с разрывами снарядов не имеют.

Как оказалось, во дворе жилого дома №2-Б просел грунт. В результате тонны земли вместе с половиной заасфальтированной площадкой, служившей людям парковкой, улетели в обрыв.

В оккупированном Крыму земля съехала в обрыв вместе с машинами (ФОТО+ВИДЕО) - фото 179760

Произошло это по традиционной для "русского мира" причине: землю от проседания сдерживала установленная внизу небольшого оврага стена. Впрочем, с приходом России на трещины в опоре никто внимание не обращал, поэтому она и не выдержала давления.

Результат печален для оккупантов и коллаборантов. Около пяти машин улетели вниз, переворачиваясь, и серьезно пострадали. Другие тачки удержались передней парой колес, но повредили днища.

В оккупированном Крыму земля съехала в обрыв вместе с машинами (ФОТО+ВИДЕО) - фото 179761

И все бы ничего, только в десяти метрах от места обрыва находится жилой дом. и шансов, что он просто съедет в обрыв и развалится, очень и очень много. Но террористы явно не будут ничего делать для решения проблемы.

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