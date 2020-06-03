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В Одесской области женщина мумифицировала тело матери ради ее пенсии

16:20
Ради мизерной суммы женщина мумифицировала тело матери - фото 1
Ради мизерной суммы женщина мумифицировала тело матери

Нищета толкнула 60-летнюю жительницу Одесской области на ужасный поступок. Она четыре месяца не хоронила тело умершей матери ради получения полутора тысяч гривен.

Как сообщили в среду, 3 июня, в пресс-службе полиции области, когда женщина обнаружила свою прикованную к кровати мать, она решила сделать вид, что ничего не произошло.

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Мотив у нее был прост: получать пенсию умершей, которая фактически была совершенно мизерной. Вместо похорон тела 82-летней родственницы она решила просто засыпать его солью. Время от времени она добавляла этот пищевой продукт для того, чтобы мумия не разлагалась.

Афера жительницы Одесской области длилась около четырех месяцев. Завершилась она после того, как к ней пришла внучка. Та обнаружила тело давно скончавшейся, после чего тут же обратилась в полицию.

Как выяснили копы, за четыре месяца с момента смерти старушки 60-летняя нарушительница закона получила от государства шесть тысяч гривен.

"Правонарушительница не просто прятала тело матери, мумифицировала егоь, – отметили в полиции. - Кроме мошенничества, ее обвиняют в надругательстве над телом умершей".

Полицейские задержали подозреваемую. Если ее вину докажут, ей грозит до семи лет тюрьмы.

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