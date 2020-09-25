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В Одессе с молотка чуть не пустили целый военный городок

15:00
В Одессе с молотка чуть не пустили целый военный городок - фото 1

В пятницу, 25 сентября, чиновникам из министерства обороны удалось добиться судебного запрета на нелегальную продажу военного городка в Одессе. Целый имущественный комплекс площадью 13 350 квадратных метров незаконно перерегистрировали на физ лицо и хотели толкнуть через СЕТАМ.

Как заявили сегдня в министерстве обороны, имущество одной из воинских частей могли пустить с аукциона, но пока махинацию злоумышленников удалось предотвратить.

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- 31 октября прошлого года освободившийся с 2007 года военный городок №210 был зарегистрирован частным лицом, а уже 25 июня 2020 частный исполнитель исполнительного округа Одесской области вынес постановление об аресте имущества должника - якобы нового владельца городка. Потом недвижимое имущество было незаконно выставлено на продажу через ГП "Система электронных торгов арестованным имуществом", - отметили в ведомстве.

Чтобы имущество не уплыло в частные руки предпринимателей, которые наверняка бы банально застроили военный городок новыми жилыми комплексами, чиновникам пришлось обращаться в ГБР и в суд. По решению служителей Фемиды Заводского районного суда Николаева (по месту "прописки" ГБР), торги были остановлены.

По факту преступления открыто уголовное дело по части третьей статьи 425 УК Украины - "Халатное отношение к военной службе", а также части четвертой статьи 190 "Мошенничество в особо крупных размерах".

Если вину злоумышленников и нотариуса удастся доказать в суде, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Одесса Министерство обороны недвижимость ГБР аукцион Новости Украина
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