СБУ приняла мошенников, чуть не положивших сервера Госгеокадастра и укравших 30 миллионов

Утром в пятницу, 25 сентября, сотрудники главного управления контрразведывательной защити в сфере экономики СБУ вместе с работниками прокуратуры Киева пришли с обысками в офис фирмы "Компания КИТ", а также в квартиры и дома причастных к многомиллионной афере.

Как сообщили "Без Табу" источники в правоохранительных ведомствах, представители частной компании-победителя тендера собирались внаглую присвоить себе около 30 миллионов гривен бюджетных средств.

Так, в декабре прошлого года госпредприятие "Центр земельного кадастра" заключило с ООО "Компания КИТ" договор о поставках серверов. Это предприятие через Prozorro предложило самую меньшую цену за действительно мощное оборудование, которое нужно госгеокадастру для поддержания работоспособности публичной кадастровой карты Украины.

В рамках земельной реформы ежеминутное количество откликов на эти серверы должно быть немалым, что вместе с количеством обрабатываемых системой данных требует действительно мощной техники.

Впрочем, под видорм заказанного оборудования, как утверждают знакомые с ходом следствия люди, предприниматели решили поставить чрезвычайно слабую чепуху, не соответствующую по нужным мощностям в десятки раз.

По данным главы Госгеокадастра Романа Лещенко, вместо 256 гигабайт кэш-памяти компьютеры-серверы были оборудованы 64. Вместо 30 вычислительных ядер в процессорах стояли 12.

"Возможность оперативного кэша на чтение второго уровня, по условиям договора, должна составлять не менее 40 ТВ, а в предложенной к принятию на баланс системе - 0,7 Тб. Разница в 57 раз", - написал чиновник еще 6 августа в своем Telegram-канале.

Все эти данные полностью подтвердились в ходе следствия. Но выяснились еще и новые детали. Представители фирмы, судя по всему, реально задумывали кидок государства и заранее готовились к этому.

Так, они заказали экспертизу соответствия серверов указанным в договоре у государственного "Одесского научно-исследовательского института связи". С одним лишь интересным нюансом: ее проводили без осмотра оборудования.

Само собой, на основании этих документов "Компания КИТ" требует госгеокадастр принять серверы, реальная стоимость которых едва превышает 8 миллионов.

- Мало того, что государству был нанесен ущерб в 30 миллионов, которые банально украли, так еще и действовали злоумышленники до безумия внаглую, - отметил источник Без Табу. - Оборудование оказалось абсолютно не тем, которое частники были обязаны поставить по договору, а в случае его принятя на баланс госгеокадастра, проведение операций с земельными участками могло бы банально остановиться из-за несоответствия техники задачам.