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В Одессе обвиняемый в убийстве взял в заложники судей и угрожал взорвать гранату (ФОТО)

18:00
Захватчика судей готовились штурмовать бойцы спецназа - фото 1
Захватчика судей готовились штурмовать бойцы спецназа

Днем в пятницу, 28 февраля, в Приморском районном суде Одессы произошло настоящее ЧП: подозреваемый в совершении тяжкого преступления Вячеслав Гаркавый сумел протащить в зал заседаний боевую гранату. Эпичности случившемуся добавляет еще и то, что злоумышленника привезли в суд из СИЗО.

Фактически же боеприпас террорист раздобыл где-то или у правоохранителей, или у сидельцев в изоляторе.

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Сегодня же во время заседания мужчина, находясь в "клетке", он достал из пакета Eva боевую гранату, выдернул чеку и заявил, что из зала он выходить не собирается, или его увезут в пластиковом мешке.

- Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит, - заявил обвиняемый в убийстве гражданина Израиля 2016-м году.

В Одессе обвиняемый в убийстве взял в заложники судей и угрожал взорвать гранату (ФОТО) - фото 196550

Правоохранители сумели организовать весьма быструю эвакуацию всех присутствующих в помещении, но в зале по требованию террориста остались судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь.

В Одессе обвиняемый в убийстве взял в заложники судей и угрожал взорвать гранату (ФОТО) - фото 196551

В итоге в помещение по согласованию с Гарькавым зашел главный прокурор региона Максим Выхор, который уговорил мужчину сдать гранату. Преступника обезвредили, а в результате ЧП, к счастью, никто не пострадал.

Теперь же, после дополнительного расследования, обвиняемому добавят еще одно производство по факту захвата заложников.

- Мы уже знаем, что гранату ему передали в кульке с продуктами. С этим кульком он вошел в зал, — заявил глава полиции области Олег Бех. — Кто именно передал этот кулек, мы уже выясняем. В суде для этого достаточно камер.

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