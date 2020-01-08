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В Одессе неизвестный атаковал аэропорт, а город "заминировали" террористы

12:40
В Одессе неизвестный заехал на территорию аэропорта и кричал о взрывчатке - фото 1
В Одессе неизвестный заехал на территорию аэропорта и кричал о взрывчатке

Утром в среду, 8 января, почти по всей территории Одессы навели серьезный кипиш злоумышленники, которые сообщили о минировании целого ряда зданий и привели к невозможности полноценной работы множества ведомств. Кроме того на территорию аэропорта ворвался неизвестный мужчина, заявивший о бомбе.

Как утверждают в полиции Одессы, сегодня в правоохранительное ведомство поступило анонимное сообщение о минировании.

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Звонившие заявили, что в мэрии и здании управления СБУ в области находится взрывчатка. В результате ЧП под угрозой срыва оказалась работа горсовета и Службы безопасности. Параллельно с этим в международный аэропорт города заехал микроавтобус, который снес шлагбаум и остановился. Водителем бусика был мужчина в балаклаве и куртке с надписью "Совесть". Он сразу же стал кричать о том, что аэропорт заминирован.

Незваного гостя упаковали сотрудники службы безопасности аэропорта, а работу самой воздушной гавани приостановили до момента выяснения ситуации. Сотрудников аэропорта, а также посетителей здания эвакуировали.

На месте ЧП работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Бывший советник главы полиции региона Руслан Форостяк на своей странице в Facebook утверждает, что ситуация находится под контролем у стражей порядка, а пассажиров перевели в здание старого терминала.

По факту сообщений о минировании открыто уголовное дело. Если информация о взрывчатке не подтвердится, следователи СБУ и полиции будут искать телефонных террористов, а задержанному уже грозит несколько лет тюрьмы.

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Одесса аэропорт задержание полиция уголовное дело Новости Украина
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