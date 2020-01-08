В МАУ утверждают, что упавший в Тегеране самолет был исправен, а экипаж не допустил ошибку

В МАУ настаивают на том, что экипаж не ошибался, а лайнер был исправен

В авиакомпании Игоря Коломойского "Международные авиалинии Украины" рассказали об имеющихся официальных данных о гибели борта, следовавшего из Тегерана в Киев.

Утром в среду, 8 января, президент МАУ Евгений Дыхне заявил о том, что борт МАУ Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR упал буквально через несколько минут после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни.

Лайнер, который выполнял рейсы, был совершенно новым. Его компания купила непрямую у "Боинга" в 2016-м году. Последнее техническое обслуживание самолета проводили 6 явнаря. При этом никаких нареканий на техническое состояние борта у пилотов за все время полетов на этом лайнере не возникало.

В авиакомпании заявили, что не предполагают, что катастрофа произошла из-за ошибки экипажа, поскольку управляли самолетом опытнейшие пилоты.

- Командиром судна был Владимир Японенко, имеющий 11 тысяч часов налета. Почти все они - на "Боинге 737". Из-за того, что аэропорт "Тегеран" считается сложным, экипаж был усилен инструктором Алексеем Наумкиным, который налетал 12 тысяч часов. Второй пилот, Сергей Хоменко, - 7600 часов налета на 737-м. Весь экипаж перед вылетом отдыхал в отеле при аэропорте. С учетом набранной самолетом высоты в 2,5 тысячи метров ошибка экипажа выглядит практически невозможной, - отметил вице-президент МАУ Владимир Семенченко в ходе брифинга.

Кроме четырех пилотов погибли также шесть бортпроводников, а среди пассажиров самолета были лишь два украинца.

Из-за крушения борта все рейсы компании в Иран отложены на неопределенный срок.

Расследованием произошедшего займется специальная комиссия национального бюро расследований в области гражданской авиации, куда войдут представители Украины, Ирана, а также представители "Боинга" и МАУ.

Смотрите видео брифинга руководства МАУ по поводу гибели рейса Тегеран-Киев онлайн: