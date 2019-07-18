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В Одессе на поддерживающих Червоненко с дрона сбросили резиновый пенис

17:40
Одесситы показали Червоненко, как к нему относятся - фото 1
Одесситы показали Червоненко, как к нему относятся

Одесситы умеют создать атмосферу праздника для ватников, регионалов и обнаглевших. Об этом с 2 мая 2014-го знает весь мир, а незваные гости или просто хамовитые персонажи периодически получают чисто одесское напоминание о том, как поступать не следует.

Об этом знает Мустафа Найем, в которого недавно бросили вязанным мужским половым органом, а сверху еще и облили дерьмом при попытке примазаться к борющимся за Летний театр активистам.

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Но экс-представитель от БПП своим опытом с коллегами-политиками, судя по всему, не поделился. Поэтому под раздачу попал беспартийный ватник Евгений Червоненко.

Во время очередного концерта, призванного агитировать за двигающегося по мажоритарке политика, на толпу фанатов вечного гостя пропагандистских каналов "112.Украина" и NewsOne сбросили фаллоимитатор.

Как оказалось, изначально Червоненко хотел порадовать одесситов концертом на площади Деревянко. Там при монтаже сцены варвары-подрядчики повредили систему полива газона, а саму траву попросту изуродовали.

Затем же площадку перенесли в парк Горького, но жители Одессы решили своеобразно припомнить политику и его антиукраинские высказывания, и вкорне неправильное отношение к городу.

С самого начала концерта активисты запустили квадрик с привязанным к нему резиновым изделием. Изначально коптер полетал у сцены, а затем подлетел к толпе и "отбомбардировался".

В Одессе на поддерживающих Червоненко с дрона сбросили резиновый пенис - фото 184489
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