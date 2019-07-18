Политико-артистический шпагат: Олег Скрипка агитирует за "Оппоблок" и "Слугу народа"

Олег Скрипка демонстрирует молодым, что такое предвыборный чес

Битва за мандаты, разгоревшаяся после объявления Владимира Зеленского о разгоне Рады, достигла своего апогея, а заодно и дна. Спрос народа на новые лица отразился в виде попадания в списки партий помощников нардепов, а звезды шоу-биза, как и раньше, стали давать концерты в пользу всех, кто платит.

Причем избирательно подходить к предложениям спеть песни в поддержку того или иного кандидата или партии наши артисты совсем не желают.

Разбираться, тянул ли человек войну в Украину, топил ли за Яныка или поддерживал ли Антимайдан, никто особо не хочет. Когда на кону много денег.

Впрочем, если некоторые звезды агитируют только лишь за одного кандидата или партию, отъявленные крохоборы умудряются растянуться в политическом шпагате. Ярким примером такому может служить фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, который на днях активнейшим образом отрабатывал деньги регионала Юрия Коробова. Баллотирующийся от "Оппоблока" антиукраинский деятель привез Скрипку в Энергодар.

В то же время в свободное от работы на рыгов время Скрипка катается выступать перед публикой под другими флагами - "Слуги народа".

Так, 19 июля, артист приедет в прифронтовой "Северодонецк", чтобы помочь команде Зе нагрести побольше голосов и создать монокоалицию.