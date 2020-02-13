В Одессе мусора во время обыска ограбили офис, где работают слепые (ВИДЕО)

Мусора всегда остаются мусорами

Лишь после того, как видеозаписи с камер наблюдения, где зафиксированы преступления аваковских подчиненных, стали активнейшим образом распространяться в сети, в ментовке отреагировали на инцидент. И, разумеется, сделали это не так, как полагается.

Вместо того, чтобы выгнать утырков и разогнать весь зашкваренный персонал МВД региона, в полиции Одесской области лишь заявили о проведении служебного расследования по факту совершенного следаками преступления.

Арсен Аваков, разумеется, зашквар своих коллег никак не прокомментировал, ведь "временный министр" говорит лишь о каких-то несуществующих "победах" работников ведомства.

И хотя на словах пресс-служба управления ментовки региона поступок офицеров осуждает, а самих недостражей порядка клеймит всяческими словами, после дальнейшего увольнения оборотни в погонах наверняка вернутся в систему через суд.

Что же касается ограбления офиса коммерческой структуры, которая работает с офисом слепых, то менты, как видно на записи, совсем не чурались воровать.

Так, по помещению шарилась явно молодая неадекватная особа, которая подбирала, что бы стырить. При этом она вслух рассуждала, что ей нужно, заявляла, что "колонка и чайник у нее есть". Коллеги же участвовали в краже, засовывая в карманы все, что плохо лежало.

При этом мусора переговаривались между собой:

- А на нас не обидятся, что мы у них поели?

- Та я тебя умоляю. Тебе будет сильно икаться?

- Нет.

- Мне тоже по*уй.

Эпичности ситуации добавляет реакция мусоров на установленную в углу комнаты камеру. Оказывается, некоторые из них изначально видели девайс, но при этом его наличи воровать им не мешало.

Смотрите видео как менты воруют вещи во время обыска в Одессе онлайн: