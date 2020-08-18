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В Норвегии задержали российского шпиона

10:00
Еще один российский шпион сядет за решетку - фото 1
Еще один российский шпион сядет за решетку

Российские террористы внедрили своего агента в компанию, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики, а также обслуживает норвежскую оборонку.

Шпион, как утверждают следователи, передавал кураторам из российской спецслужбы данные государственной важности.

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Теперь задержанному грозит до 15 лет тюрьмы за работу на террористическую державу.

- Мужчину, работавшего в компании DNV GL, задержали. Ему инкриминируют разглашение государственной тайны, - заявили в профильном норвежском ведомстве. - Сам он признает факт сотрудничества, но утверждает, что не передал русским никакой серьезной информации.

Известно, что задержанному 50 лет. Он является гражданином Норвегии, но родился в России. Живет он в Осло.

Следователи задокументировали встречи обвиняемого и кадроовых российских разведчиков. Проводились они тайно, что, по мнению правоохранителей, свидетельствует о понимании гражданина, кому и зачем предназначалась информация.

В обмен на предательство родины подозреваемый получал крупные суммы.

Последует ли какая-либо официальная реакция от властей Норвегии на произошедшее, неизвестно. Многие страны мира после такого выдворяли из страны российских дипломатов.

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