В Никополе расстреляли двух человек: Не выжил никто
В Никополе произошла перестрелка, есть погибшие
В Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.
Об этом сообщает РБК Украины со ссылкой на источник в НПУ.
На данный момент полиция установила личность одного из погибших. Для поимки неизвестных злоумышленников был объявлен план "Сирена".
"Сейчас полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны", - сообщает СМИ.
По факту преступления открыто уголовное производство.
Напомним, в Николаеве на местной автозаправке нашли тела трех человек. Полиция объявила план "Сирена".
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