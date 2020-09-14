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В Никополе расстреляли двух человек: Не выжил никто

09:41
В Никополе произошла перестрелка, есть погибшие - фото 1
В Никополе произошла перестрелка, есть погибшие

В Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

В Харькове неизвестные расстреляли офицера полиции, введен план "Сирена"

Об этом сообщает РБК Украины со ссылкой на источник в НПУ.

На данный момент полиция установила личность одного из погибших. Для поимки неизвестных злоумышленников был объявлен план "Сирена".

"Сейчас полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны", - сообщает СМИ.

По факту преступления открыто уголовное производство.

Напомним, в Николаеве на местной автозаправке нашли тела трех человек. Полиция объявила план "Сирена".

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Национальная полиция Днепропетровская область стрельба Новости Украина
РБК Украина
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