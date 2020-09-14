В Никополе расстреляли двух человек: Не выжил никто

В Никополе произошла перестрелка, есть погибшие

В Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает РБК Украины со ссылкой на источник в НПУ.

На данный момент полиция установила личность одного из погибших. Для поимки неизвестных злоумышленников был объявлен план "Сирена".

"Сейчас полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны", - сообщает СМИ.

По факту преступления открыто уголовное производство.

Напомним, в Николаеве на местной автозаправке нашли тела трех человек. Полиция объявила план "Сирена".