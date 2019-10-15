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В Николаевской области в жутком ДТП погибли ребенок и трое взрослых (ФОТО)

11:00
Семь пассажиров легковушек чудом выжили, но повезло не всем - фото 1
Семь пассажиров легковушек чудом выжили, но повезло не всем

Вечером в понедельник, 14 октября, на трассе "Благовещенское-Николаев" произошло серьезное столкновение "Москвича-2141" с Opel Vectra. В результате аварии скончались четыре человека.

В полиции Николаевской области рассказали о подробностях жутчайшего смертельного ДТП.

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По данным копов, на 103-м километре николаевской трассы на полном ходу столкнулись две легковушки. Сила удара была такой большой, что Opel и "Москвич" буквально сплющило.

Шансов у находящихся в салоне произведенногов Совке авто не было. Семилетняя девочка, 48-летний водитель и еще один пассажир-мужчина получили не совемстимые с жизнью травмы.

В Николаевской области в жутком ДТП погибли ребенок и трое взрослых (ФОТО) - фото 189612

Погибла и ехавшая в "Опеле" женщина.

Помимо этого еще семь человек получили серьезные повреждения. С переломами и ушибами в тяжелом состоянии их госпитализировали медики "скорой".

По факту аварии открыто уголовное дело по части второй статьи 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, которое повлекло смерть людей".

Кто именно нарушил правила дорожного движения, сказать сложно. Следователи пока не рассказывают о предварительных версиях произошедшего.

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