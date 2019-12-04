В Нидерландах завершились слушания по взысканию миллиардов с Газпрома в пользу Нафтогаза

"Нафтогаз" еще на шаг приблизился к победе над "Газпромом"

В среду, 4 декабря, представляющие в суде Амстердама украинскую корпорацию юристы успешно завершили процесс слушаний по требованию выплаты "Газпромом" трех миллиардов долларов.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, прошедшие в Амстердаме слушания руководство НАК оценивает как успешные. Окончательный же вердикт служителей Фемиды по поводу принудительного взыскания трех миллиардов у.е. с русских по решению Стокгольмского арбитража будет вынесен в начале следующего года.

- Наша оценка - слушания прошли успешно для нас и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали, - подчеркнул чиновник. - Ждем окончательного решения 25 февраля".

Как известно, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

"Газпром" также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

В итоге "Нафтогаз Украины" сумел не только добиться ареста активов российских монополистов на огромную сумму, но и начал процедуру взыскания этих средств.

Что же касается дальнейшего транзита, то русские хотят отказаться от него полностью, поскольку достраивают "Северный поток".