В Нидерландах рухнул стадион, где должна была играть украинская команда (ФОТО)
В Алкмаре на арене АФАС, куда 15 августа должен был прибыть футбольный клуб "Мариуполь" для встречи с местным "АЗ" в рамках третьего квалификационного раунда в Лигу Европы, обвалилась часть крыши.
Инцидент случился утром в субботу, 10 августа, за день до домашнего матча "АЗ" с нидерландским "Гронингеном".
Из-за шквальных порывов ветра перекрытия крыши стадиона не выдержали и рухнули прямо на трибуны. К счастью, в этот момент на арене никого не было, поэтому обошлось без пострадавших, но если бы ЧП произошло во время матча, погибших было бы не избежать.
Теперь же матч клуба в премьер-лиге перенесли на выезд, а проведение ответки с "Мариуполем" находится под вопросом. Руководство "АЗ" заявило, что проконсультируется с УЕФА по поводу проведения квалификации Лиги Европы против украинского "Мариуполя".
Сам стадион остается закрытым для посетителей, а на трибунах остается гора строительного мусора с остатками солнечных панелей, которые были установлены на крышу.