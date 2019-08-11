В Нидерландах рухнул стадион, где должна была играть украинская команда (ФОТО)

В Нидерландах на стадионе упала крыша

В Алкмаре на арене АФАС, куда 15 августа должен был прибыть футбольный клуб "Мариуполь" для встречи с местным "АЗ" в рамках третьего квалификационного раунда в Лигу Европы, обвалилась часть крыши.

Инцидент случился утром в субботу, 10 августа, за день до домашнего матча "АЗ" с нидерландским "Гронингеном".

Из-за шквальных порывов ветра перекрытия крыши стадиона не выдержали и рухнули прямо на трибуны. К счастью, в этот момент на арене никого не было, поэтому обошлось без пострадавших, но если бы ЧП произошло во время матча, погибших было бы не избежать.

The roof of the AZ stadium has just collapsed #AZStadion pic.twitter.com/2cbSJTZ2ad — Patrick Meehan Nader (@TsunamiPix) August 10, 2019

Теперь же матч клуба в премьер-лиге перенесли на выезд, а проведение ответки с "Мариуполем" находится под вопросом. Руководство "АЗ" заявило, что проконсультируется с УЕФА по поводу проведения квалификации Лиги Европы против украинского "Мариуполя".

Сам стадион остается закрытым для посетителей, а на трибунах остается гора строительного мусора с остатками солнечных панелей, которые были установлены на крышу.