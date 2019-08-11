война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

В Нидерландах рухнул стадион, где должна была играть украинская команда (ФОТО)

11:00
В Нидерландах на стадионе упала крыша - фото 1
В Нидерландах на стадионе упала крыша

В Алкмаре на арене АФАС, куда 15 августа должен был прибыть футбольный клуб "Мариуполь" для встречи с местным "АЗ" в рамках третьего квалификационного раунда в Лигу Европы, обвалилась часть крыши.

Инцидент случился утром в субботу, 10 августа, за день до домашнего матча "АЗ" с нидерландским "Гронингеном".

Ураган обвалил крышу на рок-фестивале под Днепром, под обломками могут быть люди

Из-за шквальных порывов ветра перекрытия крыши стадиона не выдержали и рухнули прямо на трибуны. К счастью, в этот момент на арене никого не было, поэтому обошлось без пострадавших, но если бы ЧП произошло во время матча, погибших было бы не избежать.

Теперь же матч клуба в премьер-лиге перенесли на выезд, а проведение ответки с "Мариуполем" находится под вопросом. Руководство "АЗ" заявило, что проконсультируется с УЕФА по поводу проведения квалификации Лиги Европы против украинского "Мариуполя".

Сам стадион остается закрытым для посетителей, а на трибунах остается гора строительного мусора с остатками солнечных панелей, которые были установлены на крышу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Мариуполь Нидерланды Лига Европы Футбол стадион Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет - фото 1
Рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет
Вчера, 15:00
Зеленский изменит статус Крыма – Джемилев - фото 1
Зеленский изменит статус Крыма – Джемилев
Вчера, 10:30
Пиццерию Il Molino прикрыли - фото 1
Угроза для жизни людей: в Киеве закрыли сеть популярнейших пиццерий
09 августа, 21:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...