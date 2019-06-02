Ураган обвалил крышу на рок-фестивале под Днепром, под обломками могут быть люди

Козак фест завершился из-за непогоды

Серьезное ЧП произошло в субботу, 1 июля, в урочище Княжеские Байраки, где проходит крупнейший этно-рок фестиваль KOZAK Fest. Ураганный ветер и сильнейший дождь обрушились прямо на поляну, где проходили выступления артистов.

Из-за сильных порывов ветра не выдержали крепления крыши сцены, которые рухнули прямо на людей.

Неизвестно, сумели ли все зрители отбежать не безопасное расстояние.

О происшествии написал на своей странице в Instagram популярный певец Дмитрий Шуров:

"К сожалению, из-за страшного урагана на фестивале обрушилась крыша сцены. Могут быть пострадавшие. Больше информации в данный момент не имею, кроме того, что многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя и творится хаос, падают деревья. Часть группы находится в гостинице в 40 километрах (света везде нет). Часть - на площадке, где остались наш автобус и инструменты. Группа в безопасности. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких".

В комментариях к посту артиста свидетели описали произошедшее: ураган обрушился на веселящуюся толпу внезапно, после чего крыша сцены сразу же улетела в сторону зрителей. Погас свет, а музыканты начали просить всех максимально отдалиться от самой сцены.

Смотрите видео начала урагана на этно-рок фестивале KOZAK Fest онлайн: