В нацкомиссии пересчитали тарифы за транспортировку газа для тех, кто его не потребляет

Украинцам оставили двойные платежки за газ

Вне зависимости от того, потратил ли человек хотя бы кубический метр газа, или вообще не потреблял его, отлистывать государству за услугу транспортировки все равно придется. Судьбу столь крутой реформы Гончарука решили сегодня в Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В среду, 12 февраля, глава НКРЭКП Валерий Тарасюк развеял все надежды украинцев на то, что платить государству за неиспользованную услугу не придется.

По его словам, украинцы, которые только подключили газ или не потребляют его вообще, будут платить минимально.

- Этот тариф - для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи, составит 2,8 грн в месяц. Для тех, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи, составит 8,8 грн в месяц. Плата для потребителей, которые используют газ комплексно, в том числе для отопления, составит 21,9 грн в месяц.

Как известно, с 1 января облгазы осчастливили украинцев двумя платежками за газ. В одной указаны ценники за непосредственно потребленное топливо, а в другом - за его доставку. В итоге многие граждане, у которых на счетчиках красуется цифра "ноль" получили платежку с необходимостью оплатить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

Кроме того, премьер-министр постоянно пытается рассказать украинцам, что тарифы правительство уменьшает. Правда, еще в декабре прошлого года тысяча кубов газа стоили 4277 гривен без учета транспортировки и НДС, а в январе - 4650. Если приплюсовать к этому еще и услугу транспортировки, которую вынуждают оплачивать даже тех, кто вообще не пользуется газом, но имеет к нему подключение, сумма выходит и вовсе ни разу не сниженной.