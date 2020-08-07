В МОЗ заявили об увеличении летальности COVID-19

Степанов придумал усиление тяжести течения коронавируса

Внезапно для министра здравоохранения Максима Степанова выяснилось, что если массово не носить маски и игнорировать требования карантина, а также не закупать препараты ИВЛ, а распилить деньги на другие нужды, количество зараженных будет увеличиваться.

А вместе с ними и количество тяжело переносящих коронавирус, и цифра умирающих от осложнений.

Тем не менее, при явном росте показателей распространения инфекции и отсутствии должной подготовки системы здравоохранения, в пятницу, 7 августа, глава МОЗ Максим Степанов выступил с совершенно нелогичным заявлением. Мол, внезапно изменилось течение болезни у пациентов, а коронавирус стали переносить намного тяжелее. С чем это связано, министр аргументированно пояснить, само собой, не смог. Поскольку подобные заявления являются ничем иным кроме как попыткой свалить вину на рост смертности на непредвиденные факторы, а не на полнейшее игнорирование нужд больниц и врачей в течение всей пандемии.

- У нас стало очень много сложных случаев, начало меняться течение болезни, очень тяжело переносится COVID-19. У нас увеличивается количество летальных случаев, а также госпитализированных. Задумаемся: до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил, - подчеркнул Степанов.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.