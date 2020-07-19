В МОЗ обновили печальную статистику заболевания COVID-19

11:00 19 июля,

Коронавирусом заражаются сотни людей в сутки

За минувшие сутки субботы, 18 июля, в лабораториях Центра общественного здоровья проверили 731 ПЦР-тест заразившихся китайским коронавирусом.

Как свидетельствует официальная статистика МОЗ, количество выздоровевших за последние 24 часа в два раза меньше инфицировавшихся.

Это гласит о неэффективности действующего карантина, допускаемых ресторанами, магазинами и другими учреждениями нарушений, а также забиванию людей на санитарно-эпидемиологические нормы.

"За 18 июля восемь пациентов умерли от осложнений. В общей сложности COVID-19 обнаружили в 58 842 человек. 30 879 инфицированных выздоровели, а 1485 - умерли от осложнений. Еще болеет 26478 человек", - отметили в ЦОЗ.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.