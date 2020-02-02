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В Москву высадился десант ФСБшников-диверсантов из Украины

12:00
В Москве прошел ватно-церковный шабаш - фото 1
В Москве прошел ватно-церковный шабаш

Ватоголовые попы, обслуживающие интересы неканонической церкви РПЦ в Украине, прибыли в столицу страны-террориста для шумной гулянки годовщины правления офицера Гундяева.

О сходке при участии ответственных за моральное разложение адептов УПЦ МП пяти епископов и митрополита Онуфрия заявили на профильном сайте российско-церковной спецслужбы.

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Как оказалось, ненавидящие Украину попы сначала пели оды патриарху Кириллу в одном из храмов, а затем - приняли участие в обильных возлияниях "во славу божию".

Само собой, в Москве засланных на нашу землю диверсантов, которым наше же государство предоставило тепличные условия для дебилизации граждан, воспитанию и вербовки украинофобов, тщательно проинструктировали по поводу дальнейших действий.

Служили для Гундяева управляющий делами УПЦ МП скандальный митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф - фактически все смотрящие от РПЦ за Украиной.

Как утверждают адепты существующей лишь в головах сектантов непризнанной церкви молились о единстве православных и просили бога сохраниться от разделений и расколов.

Кроме того, сам преступник Кирилл совершил молитву "за мир в Украине", хотя при этом фактически является одним из идейных вдохновителей убийства наших сограждан в Крыму и на Донбассе.

К слову, после подобных командировок в нашей стране регулярно активизируются православные берсерки. Так что стоит ожидать ухудшения обстановки за счет усиления воздействия псевдоцерковников на умы прихожан.

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