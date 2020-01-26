Умер Всеволод Чаплин - один из главных русских мракобесов

Всеволод Чаплин все

В воскресенье, 26 января, отмучился один из самых одиозных пропагандистов "русского мира" и наиболее ярких догматиков православного фашизма - Всеволод Чаплин.

Чаплин, в отличие от своих безумных откровений, ушел в мирой иной тихо и скромно.

Церковнику стало плохо прямо возле храма святого Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Он сел на лавочку, с которой более так и не встал.

Всеволоду Чаплину был 51 год. За последние годы его имя стало нарицательным, а он сам - эталонным мракобесом. Чаплин был ярым фундаменталистом и одним из догматиков православного фашизма.

Чем знаменит Чаплин

Всеволол Чаплин ненавидел Украину и всячески желал ей смерти, однако страна, уже шестой год отражающая русскую агрессию, вдохновленную в том числе, и словами Чаплина, пережила русского попа. И переживет еще многих его приспешников.