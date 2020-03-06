В Москве обдолбался и умер предатель-чемпион Украины по шахматам (ФОТО)

Станислав Баранович надышался газом вместе со своей девушкой

На съемной квартире в столице страны-агрессора нашли тела 27-летнего чемпиона Украины по шахматам Станислава Барановича и его 18-летней подруги-шахматистки Александры Вернигоры.

Как утверждают российские следователи, по предварительным данным, граждане Украины дышали закисью азота, которая вызывает опьяняющий эффект при вдыхании.

Несколько шариков с химическим веществом обнаружили прямо возле тел погибших. На головах же молодых людей были надеты пакеты.

Судя по всему, юные токсикоманы попросту решили повеселиться, но что-то пошло не так.

Скончавшийся Баранович был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам, который не видел разницы, где выступать, поэтому 2 марта предал страну и в интернет-матче между Украиной и РФ сыграл за сторону страны-агрессора.

Само собой, после такого выступления шахматиста разместили в чистилище "Миротворца", а сам он пояснил свой поступок "выгодой для бизнеса":

"Мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, направить в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства".

Его подруга училась в Московском государственном университете и также занималась шахматами. Вернигора состояла в рейтинге Международной шахматной федерации и выступала за Украину.