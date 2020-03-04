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JERRY HEIL поддержала представителей России на "Евровидении"

09:20
JERRY HEIL оказалась фанаткой русских - фото 1
JERRY HEIL оказалась фанаткой русских

Украинская певица JERRY HEIL, которая участвовала в нацобторе на песенный конкурс "Евровидение-2020", оказалась типичной ватницей и фанаткой группы Little big.

Это следует из ее роста в Instagram, который она сделала фактически в поддержку представителей России.

Евровидение-2020: Кто поедет от Украины?

Примечательно, что подпись к фото, в котором она предстала перед подписчиками в каком-то диком пуховике и кожаной косынке, была написана на украинском:

"Мені здається, чи ми з вами вже знаємо перможця цьогорічного Євробачення? @littlebigband".

JERRY HEIL поддержала представителей России на 'Евровидении' - фото 196734


На зашквар JERRY HEIL, которая без стеснения симпатизирует выступавшим в Крыму террористам, обратил внимание активист Сергей Стерненко.

"Видимо, Яна не замечала, что она до сих пор живет в мирном тылу. Что в ее дом не прилетают снаряды. Что она не прячет своих друзей и родственников, - написал он, - жаль, что певица не ценит собственную страну, своих сограждан, что она готова закрыть глаза на более 13000 погибших и оккупирован Крым и Донбасс. Кстати, один из участников группы Little Big, который поддержала Яна, активно гастролировал в оккупированном Крыму. Это Антон Лиссов, он выступал в Севастополе".

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