В МИДе заявили, что Германия категорически против сближения Украины с НАТО

Меркель не нравится идея интеграции Украины в НАТО: а то Путин нападет

С рассказов о необходимости и желании нашей страны сосредотачивать свои усилия на усилении сотрудничества с Североатлантическим альянсом чиновники и дипломаты постепенно переходят на формулировки "нас там не ждут".

Так, после заявлений "Слуги народа" Ирины Верещук о том, что в НАТО не очень-то и хотят видеть Украину, в Кабмине попытались оправдаться, мол, в военном союзе вполне себе желают взаимовыгодного сотрудничества.

Теперь же , де-факто, опровегнул заявления правительства замминистра иностранных дел Егор Божок.

По словам дипломата, который ранее был заместителем главы миссии Украины при НАТО, путь к членству в НАТО может растянуться на долгие и долгие годы.

- 30 стран, разные интересы, разная специфика. Решение все же по этим тридцатью странами. Заставить их к этому мы не можем, можем только дождаться, когда этот консенсус сформируется. Конечно, мы будем работать над этим. Но, условно говоря, как вы можете, например, убедить Германию, которая на сегодняшний день принципиально против? - отметил Божок в комментарии журналистам УНН,

Пояснил позицию правительства Меркель дипломат тем, что, в целом, Берлин за развитие взаимодействия и постепенную интеграцию Украины в НАТО, но на данном этапе истории "не следует раздражать Россию".

Судя по всему, немцы решили помочь террористам, которых видят своими экономическими союзниками. В Берлине, как известно, видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских под названием "Северный поток". Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.