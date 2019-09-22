Депутат от "Слуги народа" на канале Медведчука агитировала против "европейских ценностей"

Ирина Верещук знает, какие ценности нужны нашему обществу

Тактику заигрывания с радикально различными по мировоззрению аудиториями украинцев в "Слуге народа", судя по всему, не отменили. По крайней мере, при выступлениях для разных аудиториях парламентарии делают акценты на нужные им для манипуляций тезисы.

Неслабо шкваранулась представительница пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук, которая пришла на эфир на антиукраинский телеканал Виктора Медведчука "112.Украина".

И хотя одно выступление на мощностях, де-факто, сепарских СМИ уже можно считать зашкваром, те речи, с которыми выступала нардеп, уж совсем на голову не налезают.

По словам Верещук, Украине абсолютно "не подходят европейские ценности". Те самые, ради которых шли на смерть активисты Майдана. И хотя зимой 2014-го, как, впрочем, и сейчас вопросы той же самой толерантности к представителям нетрадиционной ориентации не стоят особенно остро, именно вопросы равенства в обществе, демократии и верховества права и могут считаться европейскими ценностями, которые "нам не годятся".

- Мы можем учиться у Евросоюза децентрализации, организации судебной системы, правоохранительной системы, но все-все под копирку к нам делать нельзя. Оно не сработает. У нас есть свои ценности, которые нужно хранить, и которые в Европе давно размыты, - заявила Верещук.

Поясняя свою мысль, депутат заявила, что речь идет о вопросах церкви, религии, семьи, пола и сексуальной ориентации.

К слову, во время предвыборной программы самого Владимира Зеленского и "Слуг народа" строилась на рассказах о великом равенстве для всех и каждого. Впрочем, уже после прихода политиков к власти ситуация изменилась, а рассказы и обещания остались таковыми.