В МИД нелепо пояснили отмазывания Ирана от ответственности за сбитый "Боинг"

В МИД пояснили сообщение о "технической причине" крушения Боинга "большой ошибкой"

Когда весь мир занимался вычислением того, что произошло с рейсом МАУ PS752 Тегеран-Киев, украинские дипломаты официально сообщили о том, что крушение "абсолютно точно не связано с терактом или поражением лайнера ракетой". Теперь же внешнеполитическому ведомству приходится пояснять некомпетентность.

Во вторник, 14 января, государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц постарался сгладить вину работников посольства Украины в Иране, которые опубликовали совершенно не соответствующие действительности и явно непроверенные данные.

По словам чиновника, "драматизировать аспект заявления дипломатического ведомства не стоит".

- Это было информационное сообщение, которое посольство разместило. Безусловно, посольство допустило ошибку, причем большую ошибку. То, что посольство должно было сделать, - это поставить в самом начале текста - "по сообщениям иранских органов власти", - пояснил представитель МИДа. - Об этом шла речь на закрытом заседании комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.

Впрочем, отмазки госсекретаря совершенно не снимают ответственности с профнепригодных дипломатов, которые распространияют непроверенные данные, а также со всего руководства министерства, продемонстрировавшего вопиющее торможение и попытку усидеть на двух стульях.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.